Cineastas rusos arriban a Nicaragua para Festival de Cine de Guerra «Día de la Victoria»

Con el objetivo de estrechar lazos a través del séptimo arte, este lunes aterrizaron en suelo nicaragüense la productora Natalia Mokritskaya y el director Sergey Mokritskiy, representantes de la prestigiosa empresa cinematográfica rusa “Nuevas Personas”.

Productores de cine ruso en Nicaragua por festival histórico

Su visita se da en el marco del Festival de Cine Ruso de Guerra, un evento que conmemora el Día de la Victoria y el 85.º aniversario del inicio de la Gran Guerra Patria contra el fascismo.

A su llegada al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, la delegación fue recibida por Adrián Carrasco, Codirector de la Cinemateca Nacional, y Sofía Kharbikh, Jefa de la Casa Rusa en Nicaragua.

Durante el recibimiento, se extendió un saludo fraternal de parte del Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, destacando la importancia de recordar, mediante el cine, la gesta heroica del pueblo soviético en su lucha por la liberación.

La productora Natalia Mokritskaya anunció que presentarán dos piezas fundamentales de su filmografía: “El Primer Oscar” y “La Batalla por Sebastopol”.

Ambas producciones se proyectarán el 21 de abril en la Cinemateca Nacional, de Managua, y el 23 de abril en el Teatro Municipal José de la Cruz Mena, de León.

“Estamos seguros de que estas historias resonarán en el público nicaragüense”, afirmó Mokritskaya al agradecer el cálido recibimiento en la “tierra de Sandino y Darío”.

Además de las proyecciones, la agenda de los cineastas rusos incluye la realización de charlas magistrales, ofreciendo un espacio de intercambio técnico y creativo con estudiantes y amantes del cine en Nicaragua.

Esta iniciativa reafirma la sólida cooperación cultural entre la Federación de Rusia y Nicaragua, promoviendo la memoria histórica y el fortalecimiento de las capacidades audiovisuales en el país.

