Dictan dos años y medio de prisión a conductor que causó muerte de mujer en Jalapa

A dos años y medio de prisión fue condenado Kenet Anexi Blandón Huete, de 22 años, por la muerte imprudente en accidente de tránsito de Milyer Aleyda Vargas Fajardo, de 41 años.

La sentencia fue dictada la tarde de ayer jueves en el Juzgado Local Penal de Jalapa, Nueva Segovia, donde la fiscalía y la abogada adherida al caso, habían solicitado la pena de cuatro años de cárcel.

El Juez Penal de Jalapa, doctor Bosco Rodríguez, resolvió imponer los dos años y seis meses de prisión efectiva, los cuales deberá cumplir en el Sistema Penitenciario Puerta de la Esperanza, de la ciudad de Estelí.

La autoridad judicial explicó que, al momento de valorar la pena, tomó en cuenta varios elementos atenuantes a favor del acusado, entre ellos que el día del hecho no conducía ebrio y no tenía antecedentes delictivos.

Asimismo, el judicial ordenó el decomiso del vehículo un automóvil marca Toyota, para garantizar posibles responsabilidades civiles conforme al artículo 121 del Código Penal, permitiendo que los familiares de la víctima puedan reclamar daños y perjuicios.

No obstante, familiares de la víctima manifestaron su inconformidad con la sentencia emitida, considerando que la pena impuesta fue insuficiente ante la pérdida de su ser querido.

Los hechos ocurrieron el pasado 25 de abril en la comarca Champigny, por donde Blandón Huete conducía un automóvil sedán color blanco, placas M 043 685, de manera temeraria.

Presuntamente, una maniobra indebida provocó que perdiera el control del vehículo, se saliera de la vía e invadiera el área peatonal.

En el lugar se encontraba Milyer Aleyda, quien lamentablemente falleció de forma instantánea a causa del brutal impacto.