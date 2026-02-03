Remiten a juicio a hijo y compinches acusados de matar a su padre para quedarse con su fortuna

Para el 27 de febrero próximo fue programado en los tribunales de Matagalpa el juicio oral y público en contra de Giovany Castellón Miranda y otros tres señalados de ejecutar un macabro plan familiar que dejó a dos personas asesinadas en el municipio de Terrabona.

Juicio en Matagalpa: Parricidio por Fortuna Familiar

Tras la audiencia inicial realizada el 13 de enero, en el Juzgado Único de Distrito Penal de Audiencias y Violencia de Matagalpa, la jueza Maribell del Rosario Parrilla Castilla mantuvo la prisión preventiva para los cuatro detenidos involucrados en la novelesca trama criminal.

La Fiscalía sostiene que Giovany Castellón Miranda, de 33 años, planificó el asesinato de su propio padre, el transportista Francisco Castellón Lúquez, de 51 años, conocido como “El Gemelo”, para apropiarse de su fortuna y bienes.

El crimen se ejecutó al amanecer del 31 de agosto de 2024, cuando la víctima fue acribillada a balazos al salir de su vivienda para iniciar su jornada laboral.

Las investigaciones señalan como participantes en el hecho al propio Giovany Castellón, como autor intelectual del parricidio y estelionato; Benedicto Johnny Hernández González, como el autor de los disparos, y a Eddy Centeno Hernández, como cómplice encargado del traslado y la huida de los ejecutores.

Tras la muerte de Castellón Lúquez, el mismo hijo Giovany puso en marcha una estrategia para legalizar el despojo de propiedades mediante documentos falsos y firmas falsificadas.

Según la acusación, los abogados Mauricio José Gutiérrez Úbeda, Karla Meza Meza y Ramón Ulises González Chavarría colaboraron en la elaboración de escrituras públicas fraudulentas.

Meses después, el plan sumó una segunda víctima mortal. El 4 de febrero, Leydin José Soza Hernández, quien conocía los detalles del parricidio, fue asesinado en una finca de Terrabona para evitar que delatara a los involucrados.

Su cuerpo fue arrojado al interior de un pozo por Jimmy Sergio Torres López y Erwin Antonio Zelaya Orozco.

De los ocho acusados por la Fiscalía, actualmente solo cuatro se encuentran bajo custodia policial: Giovany Castellón, hijo de la víctima, Centeno Hernández, Hernández González y Torres López.

Los tres abogados señalados y uno de los supuestos ejecutores del segundo homicidio permanecen en calidad de prófugos de la justicia.

