Juez de Masaya aprueba mediación tras accidente que cobró la vida de una madre en Nindirí

El Juez de Distrito de Juicio para lo Penal de Masaya, Norman Andrés Durán Chávez, aprobó la libertad de Sabino Ismael Hernández Ruiz, de 24 años, luego de que los familiares de la víctima fatal aceptaran un proceso de mediación a través del Ministerio Público.

Hernández Ruiz había sido declarado culpable por los delitos de homicidio y lesiones imprudentes, tras provocar un accidente de tránsito el pasado 31 de diciembre en el municipio de Nindirí.

El suceso ocurrió en el kilómetro 24.7 de la carretera a Masaya, cuando el camión placa M 355 879, conducido por el ahora procesado, impactó la motocicleta en la que viajaban Yamileth de los Ángeles Ñurinda Gutiérrez, de 40 años, y su pareja Eddy Antonio Gutiérrez Mercado, de 41.

Producto de la colisión, la mujer falleció de forma inmediata, mientras que Gutiérrez Mercado resultó con diversas lesiones. Ambos regresaban de su jornada laboral como vigilantes en una empresa de seguridad en Managua.

La autoridad judicial aceptó la aplicación del principio de oportunidad tras la solicitud de ambas partes.

Según los familiares, la decisión de mediar se tomó considerando la situación de desamparo económico en la que quedaron los cinco hijos de la víctima, cuyas edades oscilan entre los 9 y 20 años.

Yamileth es recordada por sus hermanas como el principal sostén del hogar y una madre dedicada que asumía el rol de jefa de familia.