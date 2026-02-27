Furgonero llega a mediación con familiares de joven fallecido cerca de semáforos del Mayoreo en Managua

Aunque el dinero no puede devolver una vida, a una mediación satisfactoria para ambas partes llegaron los familiares del joven Joseph Benjamín Ortega Castilla, de 19 años, y el furgonero Dany Antonio Torrez, de 52, quien fue acusado por el delito de homicidio imprudente.

Al acuerdo se llegó antes del inicio del juicio oral y público programado para este viernes 27 de febrero por el doctor Alex Junior Lanzas Martínez, Juez Primero Local Penal de Managua, quien dio el visto bueno para la mediación en el caso.

Como parte del arreglo, Dany Torres pidió perdón a los padres del joven Joseph Ortega fallecido en un accidente de tránsito ocurrido a las 2 con 40 minutos de la mañana del domingo 8 de febrero en los semáforos del mayoreo, en Villa Reconciliación, Managua.

Esa madrugada, el joven Joseph se desplazaba en la moto marca Vento placa M 348 158 cuando impactó contra el costado derecho del furgón que halaba la cisterna placa M 315 643 cargada de combustible, conducida por Dany Torrez.

Tras llegar al acuerdo, la representante del Ministerio Público dijo que se sabe que no hay dinero del mundo que pueda devolverle a su hijo, pero los padres manifestaron que van a realizar a mediación, respetando la sensibilidad de las partes.

De esta manera, el juicio fue clausurado de forma anticipada y la autoridad judicial tendrá que ordenar la libertad del acusado.