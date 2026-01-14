Condenan a 6 años a adolescente que confesó haber violado y asesinado a señora en Managua

A seis años de cárcel fue condenado un sujeto de apellidos Maltez Gómez, de 17 años, tras admitir su participación en la violación y asesinato agravado de la señora María del Carmen Tinoco Torres, de 53 años.

El adolescente Maltez Gómez, de 17 años

El delincuente admitió los hechos ante Luvy del Carmen González López, Jueza Segundo Distrito Penal de Adolescentes de Managua, quien impuso la pena máxima que permite la ley para menores en conflictos con la justicia.

Tras la admisión de su responsabilidad en el crimen por parte del acusado, la jueza clausuró el juicio de forma anticipada y ordenó que cumpla los seis años de cárcel en un centro especializado del sistema penitenciario de Tipitapa.

La condena se basó en los resultados de los análisis del Instituto de Medicina Legal, que confirmaron la presencia de ADN del adolescente en las partes íntimas de la víctima.

En la acusación, el Ministerio Público también señaló que, al momento de ser atacada, la víctima intentó defenderse, y en sus uñas se encontraron restos de piel de sus agresores.

La noche del 13 de septiembre de este año, María del Carmen fue vista por última vez en el centro recreativo nocturno conocido como La Lorgia, ubicado cerca del kilómetro 13 de la carretera Norte, en el barrio Monte Fresco.

En la acusación se detalla que a las 2:30 de la madrugada del día 14, la mujer caminaba rumbo a su casa cuando un adolescente de 16 años de iniciales I.A.U. la interceptó y le arrebató un bolso con su celular y dinero.

Luego del robo, aparecieron José Alfonso Cano y su compinche Maltez Gómez, quienes ofrecieron ayudarle a recuperar sus pertenencias y bajo engaños la llevaron hasta debajo de un puente donde supuestamente se ocultaba el ladrón.

La fiscalía detalló que, estando en ese lugar, uno de los acusados se colocó detrás de la víctima y, con uno de sus brazos, rodeó y apretó con fuerza su cuello; mientras comenzaba a golpearla en la cabeza, provocando su desmayo.

Luego, José Cano y su secuaz cargaron a la víctima hacia adentro, donde comenzaron a violarla en repetidas ocasiones y posteriormente, le quitaron la vida golpeándola con piedras en la cabeza.

El cuerpo de la infortunada mujer fue encontrado horas más tarde bajo el puente vehicular, generando conmoción entre los pobladores del sector, quienes repudiaron la extrema violencia con que le quitaron la vida a la mujer.

Según la acusación, los sujetos planearon el ataque días antes, tras seguir de cerca los movimientos de la víctima, quien durante la semana trabajaba como asistente del hogar y los fines de semana vendía productos de plástico.

En el caso de José Cano también admitió los hechos recientemente, tras lo cual la Fiscalía pidió prisión perpetua revisable, en tanto su defensa pidió 25 años de cárcel, pero la sentencia aún no ha salido a luz pública.

