Admiten acusación por femicidio atroz de Meyling Aguilar, en Chinandega

La jueza de Distrito Penal Especializado en Violencia de Chinandega, Isabel Mayorga, admitió formalmente la acusación presentada por el Ministerio Público contra Cruz López Ponce, señalado como el autor de un femicidio atroz en perjuicio de su expareja, Meyling María Aguilar Mendoza.

Meyling María Aguilar Mendoza

Durante la audiencia celebrada el pasado 23 de marzo, la autoridad judicial decretó la medida de prisión preventiva para el acusado y programó la audiencia inicial para el próximo 8 de abril.

La relación de pareja, que se extendió por más de 25 años y en la que procrearon cinco hijos, estuvo marcada por un ciclo constante de violencia física, verbal y celos excesivos por parte de López Ponce.

Según la relación de hechos, el agresor emigró en el 2021 a Estados Unidos, desde donde intensificó el control y las amenazas de muerte vía telefónica a partir de 2022.

Cruz López Ponce

Pese a la gravedad de las intimidaciones, la víctima mantuvo el asedio en secreto hasta el regreso del sujeto al país el 6 de enero de este año.

El fatídico lunes 9 de marzo, bajo el engaño de ir a cobrar un préstamo de 2,000 dólares en la comunidad de Villanueva, el victimario convenció a Aguilar Mendoza de acompañarlo.

Tras abordar un bus hacia Somotillo, el sujeto logró que la víctima descendiera en el puente Estero Real, dirigiéndola a la orilla del río del mismo nombre, en la jurisdicción de la Villa 15 de Julio.

En el lugar, López Ponce cumplió sus amenazas utilizando un machete para atacar brutalmente a la madre de sus hijos.

Tras propinarle una herida en la cabeza, procedió a cercenarle ambos brazos y pechos antes de lanzar el cuerpo y los restos a las aguas del río.

La hija mayor de la pareja confirmó que el pretexto del dinero fue solo una carnada para llevar a su madre hacia el sitio donde le privaría de la vida de forma cruel.

