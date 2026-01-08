Programan continuación de juicio contra sujeto acusado de torturar y asesinar a hermano de crianza en Estelí

Para el lunes 19 de enero, fue programado la continuación del juicio oral y público en contra de Luis Omar Vásquez, de 58 años, quien fue acusado de torturar y matar a su hermano de crianza Marcos Antonio Rizo Rodríguez, de 36 años.

Marcos Antonio Rizo Rodríguez, de 36 años

La programación fue realizada ayer miércoles durante la audiencia preparatoria de juicio e inicio del juicio oral y público, durante la cual la Fiscalía señaló que, al momento de su muerte, la víctima se encontraba en estado de ebriedad y por lo tanto, indefenso.

Por su parte, la defensa alegó que el día de los hechos, el acusado estaba recién operado de la vista y que con esa discapacidad no pudo haber privado de la vida a la víctima.

El crimen ocurrió en la comunidad San Antonio, Santa Cruz, localizada al sureste de la ciudad de Estelí, en horas de la madrugada del viernes 22 de agosto del 2025.

Según Claudia Rizo, el cadáver de su hermano Marcos, fue encontrado 15 horas después en la finca Los Matasanos, propiedad del acusado.

El cuerpo de Marcos Rizo tenía señales de tortura, fracturas en brazos y piernas causados con una tranca y las uñas de sus pies fueron arrancadas.

Además, el cuerpo presentaba signos de que fue arrastrado hasta el punto en donde lo encontraron muerto, totalmente ensangrentado.

La familia de la víctima dijo que espera que la Fiscalía solicite al juez Erick Ramón Laguna Averruz, el cambio en la tipificación del delito de homicidio a asesinato agravado ya que Luis Vásquez cometió el crimen con ventaja, saña y alevosía.

Exigimos justicia, que se le aplique todo el peso de la ley al asesino, clamaron los familiares de Marcos Antonio Rizo Rodríguez.

