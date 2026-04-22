Acusan a músico de Boaco por violación sistemática contra menor de edad

La Fiscalía presentó una acusación formal en los juzgados de Boaco contra el músico Darwing Amilkar López, señalado como presunto autor del delito de violación en perjuicio de una adolescente de iniciales K.J.H.R.

El músico Darwing Amilkar López

Según el libelo acusatorio, el procesado habría mantenido un ciclo de agresiones sexuales que se extendió por casi cuatro años, aprovechándose de la cercanía y confianza que logró establecer con el entorno familiar de la víctima.

La relación de hechos detalla que López se acercó a la menor en el año 2021, cuando ella tenía 13 años, a través de actividades de danza en las que ella participaba.

Posteriormente, el acusado inició una relación sentimental con la madre de la adolescente, lo que le permitió trasladarse a vivir a la misma vivienda desde enero de 2022.

Esta convivencia facilitó que el señalado cometiera los abusos en momentos en que la menor se encontraba sola en el hogar.

La acusación fiscal revela métodos de coacción alarmantes; presuntamente, el hombre utilizaba su teléfono celular para grabar las agresiones y empleaba dichos videos para extorsionar a la víctima, amenazándola con difundir el material si ella se oponía o denunciaba lo ocurrido.

Este patrón de violencia y amenazas se habría mantenido hasta octubre de 2024, fecha en la que se registra la última agresión.

Tras la denuncia, un informe médico especializado incorporado al expediente judicial confirmó que la adolescente presenta severas afectaciones físicas y psicológicas, las cuales requieren de un proceso de recuperación especializada.

Ante la contundencia de las pruebas preliminares, la autoridad judicial en Boaco admitió la acusación y dictó la medida cautelar de prisión preventiva para el procesado, mientras el caso avanza hacia la audiencia inicial.

