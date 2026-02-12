Un sismo de magnitud 6,1 sacude Chile
Un movimiento telúrico de magnitud 6,1 se registró la mañana de este jueves en la costa central de Chile, según el Centro Sismológico Nacional.
De acuerdo a datos preliminares, el sismo se registró a las 10:34 de la mañana hora local, a 15 kilómetros al sureste del Parque Fray Jorge, a 54 kilómetros de profundidad.
Aunque no se han reportado por el momento daños personales ni materiales, el temblor generó preocupación entre veraneantes y habitantes de la zona afectada, como han recogido diversas grabaciones.
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