Un elefante mató a 20 personas desde el inicio del año y causa terror en una zona rural de India

Locales afectados, que organizan guardias nocturnas y buscan maneras de ahuyentar al animal en medio de una crisis inédita, podrían ser removidos de la zona

El estado de Jharkhand, al este de India, se encuentra en estado de alerta luego de que un elefante macho adulto genere pánico entre los habitantes. Autoridades forestales han confirmado que el mamífero mató al menos 20 personas desde el inicio del año en el distrito de West Singhbhum. Los ambientalistas han emitido un alerta público e intensificaron la búsqueda del animal, desplegando equipos de rastreo y coordinando agencias regionales y nacionales para evitar nuevas tragedias, reportó The Times of India.

Tras conocerse el caso, más de 100 personas participan en los operativos de rastreo, utilizando drones y patrullas, con apoyo de agencias estatales y nacionales. Aditya Narayan, responsable forestal del distrito, declaró en los últimos días a The Times of India: “Seguimos acampando mientras intentamos rastrear al animal con varios equipos, pero no fue visto hoy”. Además, el departamento forestal ha difundido alertas públicas con recomendaciones sobre cómo actuar ante un posible encuentro con el animal.