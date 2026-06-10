12 personas mueren a causa de tiroteo desatado en Johannesburgo

Al menos 12 personas murieron y 9 resultaron heridas durante un tiroteo masivo ocurrido la noche del martes en un asentamiento informal del suburbio de Cleveland, en Johannesburgo, según informó la Policía de Sudáfrica.

Masacre en Johannesburgo deja 12 muertos y 9 heridos

Las autoridades creen que más de 10 atacantes llegaron al lugar en un microbús y, una vez en la zona, abrieron fuego contra residentes en distintos puntos de la comunidad.

Según el comunicado policial, los agresores recorrieron el sector disparando contra miembros de la población antes de huir en el mismo vehículo.

Las víctimas mortales fueron 9 hombres y 3 mujeres. Once fallecieron en el sitio del ataque y una persona murió posteriormente en el hospital.

El comisionado de Policía, Tommy Mthombeni, calificó el accionar de los atacantes como “desalmado”, aunque evitó vincular de forma directa la masacre con la minería ilegal mientras continúa la investigación.

El suburbio de Cleveland se relaciona con actividad minera ilegal, un fenómeno que las autoridades sudafricanas investigaron en otros hechos violentos registrados en Johannesburgo y sus alrededores.

Sudáfrica enfrentó recientemente varios tiroteos masivos de alto impacto, incluidos dos ataques ocurridos en diciembre que dejaron más de 20 fallecidos.

La Policía continuará las investigaciones para identificar a los responsables, establecer el móvil del ataque y determinar si existe relación con redes criminales vinculadas a la minería ilegal.