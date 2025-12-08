Sube a 13 cifra de fallecidos tras explosión de dron en cárcel de Ecuador

Trece personas privadas de libertad fallecieron este domingo 7 de diciembre de 2025 en el centro penitenciario de Machala, provincia de El Oro, tras el ataque perpetrado con un dron a una cuadra del complejo carcelario, según versiones preliminares, con el objetivo de distraer a la Policía Nacional para encubrir un posible intento de fuga.

Este violento suceso se produjo un mes después del asesinato de 32 internos en la misma penitenciaría, incidente generado como protesta por el traslado de reclusos.

Los 13 presos asesinados habían sido detenidos entre el 13 de noviembre y el 1 de diciembre de 2025 y recibieron prisión preventiva por delitos como extorsión, robo y tráfico de sustancias ilícitas. Nueve de las víctimas fueron identificadas y serían integrantes de la banda criminal Los Lobos, aunque medios locales refieren que todas ya fueron identificadas.

Ecuador enfrenta una crisis carcelaria que dejó más de 500 reclusos muertos desde 2021 por enfrentamientos entre bandas rivales.