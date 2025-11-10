Misteriosa explosión de automóvil cerca del metro de Nueva Delhi deja 10 muertos

Un automóvil estalló este lunes en las inmediaciones de la estación de metro Lal Qila en Nueva Delhi, dejando un saldo de al menos 10 personas muertas y otras 24 heridas de gravedad, en lo que podría convertirse en uno de los incidentes más graves de los últimos años en la capital india.

Tragedia en la capital india: 10 muertos y 24 heridos tras misteriosa explosión vehicular

El terrible suceso provocó que las autoridades decretaran alerta máxima no solo en la capital, sino también en Bombay y en los estados de Uttar Pradesh y Rajastán, ante el temor de que pudiera tratarse de un ataque coordinado.

La potente explosión no solo destruyó el vehículo donde se originó sino que desató un voraz incendio que se extendió rápidamente «a al menos otros tres vehículos» estacionados en las cercanías, según informaron medios locales que cubrieron la tragedia desde los primeros momentos.

La magnitud del siniestro fue tal que «siete vehículos de bomberos se desplazaron al lugar» para controlar las llamas que amenazaban con extenderse a edificios cercanos.

Testigos describieron escenas de caos total, con gente corriendo desesperada mientras una columna de humo negro se elevaba sobre la zona del incidente, visible desde varios kilómetros a la redonda.

¿Accidente o atentado?

El subdirector de la Fuerza de Policía de Reserva Central, Kishor Prasad, se mostró cauto en sus declaraciones iniciales, indicando que «es demasiado pronto para hacer conjeturas sobre las causas de la explosión«. Sin embargo, diversos medios de comunicación ya apuntan que se podría tratar de un atentado terrorista, especialmente debido a las circunstancias y el contexto en que ocurrió el incidente.

La hipótesis de un ataque premeditado toma fuerza cuando se conoce que «equipos antiterroristas de la Agencia Nacional de Investigación inspeccionan la zona en busca de artefactos explosivos», sugiriendo que las autoridades consideran seriamente la posibilidad de un acto terrorista.

Lo que tiene desconcertados a los investigadores son algunos hallazgos preliminares que no concuerdan con el patrón típico de un atentado. «Los primeros informes de la Policía indican que en el lugar de la explosión no se originó un cráter ni provocó heridos por perdigones o esquirlas, comunes en atentados con bomba», un dato que añade misterio al caso y complica la labor de los expertos forenses.

Otro detalle revelador es que «en el vehículo en el que se produjo la explosión se encontraban dos o tres personas», lo que podría sugerir que los ocupantes del automóvil estaban involucrados de alguna manera con el incidente, ya sea como perpetradores o como víctimas de un ataque dirigido.

Coincidencia inquietante con operativo antiterrorista

Lo que más ha encendido las alarmas entre las fuerzas de seguridad es una coincidencia temporal extremadamente sospechosa. Según el medio India Today, «la explosión ocurrió el mismo día en que fue desmantelada una célula terrorista interestatal». Este operativo no fue menor: «durante ese operativo fueron incautados casi 3.000 kilogramos de nitrato de amonio, un químico utilizado en explosivos», una cantidad suficiente para causar daños catastróficos.

Las autoridades comunicaron que esa célula terrorista «planeaba utilizar el material para perpetrar un ataque en Nueva Delhi«, lo que plantea la pregunta inquietante de si el incidente del automóvil podría estar relacionado con esta amenaza o si se trata de una célula diferente que logró ejecutar su plan.

⚡️BREAKING



A powerful explosion near the Red Fort in New Delhi has killed several people



The cause is unknown, but could lead to renewed military conflict between Pakistan and India pic.twitter.com/JacrUcygJT — Iran Observer (@IranObserver0) November 10, 2025

🚨 BREAKING: #DelhiBlast ; near Red Fort, New Delhi a car explosion rocks the area.



Several vehicles engulfed in flames, multiple injuries reported.



Delhi Police, Fire Brigade & Special Cell have rushed to the scene. The situation remains tense…#RedFort pic.twitter.com/rAh8tfM3Zj — Adorable (@rehnedotumm_) November 10, 2025