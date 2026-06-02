Explosión en morgue de Costa Rica deja dos mujeres graves

En condición crítica se encuentran dos mujeres tras la explosión de una botella con ácido nítrico en la Morgue Judicial, de Heredia, en Costa Rica.

El Cuerpo de Bomberos explicó que el ácido se encontraba dentro de una botella de un litro y que, por razones que aún se desconocen, reaccionó y explotó.

Para atender la emergencia, el Cuerpo de Bomberos envió seis unidades de las estaciones Metropolitana Norte y Metropolitana Sur, en San José, así como de Heredia, Pavas y Santo Domingo. Por su parte, la Cruz Roja desplazó dos ambulancias.

El ácido nítrico es un reactivo químico corrosivo utilizado por la Sección de Toxicología y Química Analítica del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Costa Rica.