Liberan 30 rehenes tras asalto a banco en Italia

Las fuerzas de seguridad italianas liberaron a más de 30 rehenes retenidos por ladrones armados en una sucursal del banco Crédit Agricole en Nápoles, sur de Italia, tras horas de tensión que mantuvieron en vilo a la ciudad.

Italia: rescatan rehenes de asalto bancario armado

Los Carabinieri y el Cuerpo de Bomberos lograron abrir una de las puertas del edificio bancario y rescataron a trabajadores y clientes que estaban atrapados. Todos salieron por su propio pie.

Al menos seis rehenes fueron atendidos por los servicios de emergencia que se encontraban en el lugar, aunque ninguno resultó herido de gravedad, según informaron medios italianos.

El grupo de asaltantes estaría formado por cuatro o cinco personas. Algunos testigos informaron que uno entró armado con una pistola mientras los demás llevaban cascos que ocultaban sus rostros.

Se atrincheraron tras llegada policial

El asalto ocurrió en la sucursal ubicada en la plaza Medaglie d’oro, en el barrio de Arenella. Los ladrones tomaron rehenes y se atrincheraron cuando llegaron los primeros agentes tras recibir una llamada de emergencia.

La zona permanece acordonada mientras los Carabinieri mantienen operaciones de búsqueda y captura de los sospechosos que lograron escapar del edificio bancario.

Asalto a un banco con toma de rehenes



¡No, no es en la ciudad de Puebla!, mal llamada la capital imparable. Ocurre en un banco de Italia. Los cuentahabientes han sido liberados, pero el operativo policial continúa con los atracadores atrincherados en el interior de la… pic.twitter.com/v5DSKxOol8 — Imagen Poblana (@ImagenPoblana) April 16, 2026

No tienen escapatoria

Las autoridades italianas indicaron que los asaltantes no tienen «posibilidad alguna» de huir del lugar de los hechos. El edificio sigue rodeado por fuerzas de seguridad.

«De momento, nos encontramos inmersos en las operaciones de búsqueda y captura de los sospechosos», declararon los Carabinieri sobre el operativo que continúa desplegado en las calles de Nápoles para dar con los responsables del atraco frustrado.