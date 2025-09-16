type here...
martes, septiembre 16, 2025
Italiano intenta quitarse la vida y mata a su vecina al caerle encima desde un cuarto piso

Por Jhonny Martínez
En tremendo clavo se metió un hombre de 70 años quien en un intento de suicidio se lanzó desde un cuarto piso, pero en lugar de morir, le cayó encima a una vecina, matándola en el acto.

Suicidio fallido en Milán termina en tragedia vecinal
El singular suicidio fallido ocurrió en Milán, Italia, donde el hombre se lanzó al vacío, causando la muerte de la vecina, una mujer de 83 años que regresaba a su casa tras salir a tirar la basura.

El hecho ocurrió en el barrio Baggio, la noche del domingo 14 de septiembre, donde la mujer, identificada como Francesca Manno, perdió la vida debido al potente impacto.

El hombre, cuya identidad no fue revelada, sobrevivió con múltiples fracturas y fue trasladado de emergencia al hospital Niguarda, y aunque su estado es delicado, se mantiene fuera de peligro.

Las autoridades italianas confirmaron que no existía ninguna relación entre los involucrados y que luego de que se recupere el hombre podría ser acusado por la muerte accidental de la vecina.

