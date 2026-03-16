Incendio en hospital de India deja 10 muertos en unidad de cuidados intensivos

Al menos 10 personas murieron hoy lunes a causa de un incendio ocurrido en una unidad de cuidados intensivos de un hospital en el estado indio de Odisha, según confirmaron las autoridades. Al menos 11 médicos resultaron heridos mientras intentaban evacuar a los pacientes de las llamas.

India: Hospital SCB Cuttak en llamas

El incendio se desató a eso de las 2:30 horas (hora local) por causas por ahora desconocidas en el Hospital SCB de la ciudad de Cuttak.

Numerosas unidades de bomberos se desplazaron al lugar para hacer frente a las llamas e intentar rescatar a los pacientes de la unidad de cuidados intensivos. Los equipos de emergencia trabajaron contrarreloj para evacuar a los enfermos más graves del hospital.

El ministro principal de Odisha, Mohan Charan Majhi, indicó que «un total de 23 pacientes fueron trasladados a otros departamentos», al tiempo que anunció el pago de compensaciones a las familias de los fallecidos y heridos, según informó la cadena de televisión india NDTV.

El propio Majhi señaló en un mensaje en sus redes sociales que mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro de India, Narendra Modi, para abordar la situación. «Doy las gracias al primer ministro por su comprensión y su compromiso de brindar la asistencia necesaria en este momento delicado», manifestó.

El ministro principal del estado visitó además el hospital para «evaluar la situación», tras lo que dio órdenes a las autoridades para que «brinden toda la asistencia posible a los afectados».

«Todos los departamentos y equipos involucrados están trabajando incansablemente y con total coordinación», informó el ministro, quien ordenó la apertura de una investigación para determinar las causas del incendio.