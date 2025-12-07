Incendio en club de La India mata a 25 personas: ¡Tragedia nocturna en plena temporada turística!

Un incendio arrasó por completo con la discoteca Birch By Romeo Lane en Arpora, Goa, India, durante la madrugada de ayer sábado dejando un saldo de 25 muertos y 6 heridos según el último balance oficial.

Luto en La India: Club nocturno devorado por llamas deja 6 heridos críticos

El Ministro Principal Pramod Sawant confirmó la cifra en redes sociales con tono grave: «Estoy siguiendo de cerca la situación derivada del trágico incendio… en el que 25 personas perdieron la vida», revelando que los lesionados se encuentran «estables con la mejor atención médica». El siniestro golpea en plena temporada alta del destino playero más icónico del suroeste indio.

La oficina del primer ministro anunció medidas urgentes: 2.2 mil dólares (200,000 rupias) para familiares directos de fallecidos y 560 dólares (50,000 rupias) para cada herido. Este apoyo económico busca paliar el dolor en una región donde el turismo es sustento vital, pues Goa recibe millones de visitantes nacionales e internacionales anualmente según datos oficiales.

El club siniestrado estaba ubicado a escasos kilómetros de las playas Calangute y Baga, núcleo de la actividad turística en el norte de Goa. Testigos describieron la zona como «llena de turistas» durante el fin de semana, aunque aún se desconoce la nacionalidad de las víctimas. Bomberos trabajaron toda la madrugada para sofocar las llamas en un área donde la congestión de bares y hoteles complica las evacuaciones.

Mientras trabajadores hoteleros de la zona describieron a medios locales «escenas caóticas con gente corriendo entre humo espeso», las autoridades guardan silencio sobre el origen del fuego.