Incendio de autobús tras colisión deja 20 muertos y numerosos heridos en India

Al menos 20 personas murieron y muchas sufrieron quemaduras la madrugada de hoy viernes cuando el autobús privado en el que viajaban se incendió tras chocar con una motocicleta en el estado de Andhra Pradesh, al sur de la India, según informaron las autoridades.

El autobús se incendió en la carretera cerca de la aldea de Chinna Tekur, en el distrito de Kurnool, en Andhra Pradesh.

Según la Policía, el desafortunado autobús, que viajaba de Hyderabad a Bengaluru con 42 pasajeros a bordo, se incendió inmediatamente después de la colisión.

Según la información, la mayoría de los pasajeros dormían cuando se produjo el accidente.