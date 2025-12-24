Hallan muerto a tres menores reportados como desaparecidos en Ecuador

Tres menores reportados como desaparecidos fueron hallados sin vida en la ciudad costera de Guayaquil, una de las más afectadas por la violencia en Ecuador, así lo informó este miércoles la prensa local.

Sus cuerpos desmembrados fueron hallados en sacos de yute en un inmueble abandonado y de difícil acceso en Nueva Prosperina, de Guayaquil, destacó la televisión Teleamazonas.

Los menores de edad fueron identificados como Anthony, quien desapareció a pocos días de cumplir 17 años, Michael, de 16 y Diego de 15. Su ubicación se desconocía desde el pasado jueves.

Asimismo, agregó que los adolescentes fueron secuestrados en plena vía pública, cuando sujetos armados los interceptaron y se los llevaron con rumbo desconocido.