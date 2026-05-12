Dos hondureños mueren dentro de contenedor de carga en Texas

Dos ciudadanos hondureños, entre ellos un menor de 14 años, figuran entre los seis migrantes encontrados muertos dentro de un contenedor de carga en un patio ferroviario de Laredo, Texas

Una nueva tragedia migratoria sacudió a familias centroamericanas y mexicanas luego de que seis personas fueran encontradas muertas dentro de un contenedor de carga en un patio ferroviario de Laredo, Texas, en Estados Unidos.

Entre las víctimas se confirmó la muerte de dos ciudadanos hondureños: un joven de 24 años y un adolescente de apenas 14 años, según información revelada por la Oficina del Médico Forense del condado de Webb.

Las otras víctimas identificadas corresponden a tres ciudadanos mexicanos: una mujer de 29 años y dos hombres de 45 y 56 años. Una sexta persona continúa sin ser identificada oficialmente por las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con reportes preliminares, los migrantes fallecieron a causa de hipertermia, condición médica provocada por el aumento extremo de la temperatura corporal debido a la exposición prolongada al calor y la falta de ventilación.

El hallazgo ocurrió luego de que un trabajador ferroviario alertara a las autoridades sobre la presencia de personas inconscientes dentro de una caja seca transportada por tren.