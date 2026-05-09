Putin dice cuál es el deber de Rusia

Uno de los deberes de Rusia «es no admitir que se justifiquen los delitos de los nazis», dijo el presidente Vladímir Putin durante una recepción ofrecida este sábado en el Kremlin en honor a los huéspedes que llegaron a Moscú con motivo del 81.º aniversario de la victoria del pueblo soviético en la Gran Guerra Patria.

Putin afirmó también que Moscú nunca ha dividido la «grandiosa» victoria en «la suya y la ajena». Rusia y sus socios «se ven unidos por una percepción franca de la historia común, por la memoria de aquellas personas que combatieron por la libertad de su país y de toda la humanidad» y comparten también «la responsabilidad por guardar la verdad sobre la Segunda Guerra Mundial».

«Es clave frustrar los intentos de falsificar la historia de la guerra, heroizar a los nazis y sus colaboradores», añadió. En este contexto, exhortó a «no admitir la revisión de las decisiones finales del Tribunal de Núremberg».

El mandatario mencionó también la «arquitectura multipolar y más justa» del mundo, que se está formando y «debe apoyarse en las normas de las Naciones Unidas».