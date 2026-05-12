Bomba en Pakistán deja nueve muertos en un mercado

Nueve personas perdieron la vida y más de veinticuatro resultaron heridas este martes tras la explosión de una bomba oculta en un rickshaw (vehículo de tres ruedas) en un concurrido mercado de Lakki Marwat, al noroeste de Pakistán.

Bomba en Lakki Marwat mata a 9 en mercado de Pakistán

El ataque, ocurrido en una zona fronteriza con Afganistán, impactó directamente en el bazar, destruyendo comercios y dejando una estela de caos entre los comerciantes.

Azmat Ullah, jefe de la policía local, informó que entre las víctimas mortales confirmaron a dos agentes de tránsito y una mujer.

Las investigaciones preliminares sugieren que los oficiales eran el blanco principal del atentado, aunque la mayoría de los afectados fueron civiles y transeúntes que realizaban sus compras habituales en el sector.

La detonación fue tan potente que dañó severamente la infraestructura de las tiendas aledañas. Hasta el momento, ningún grupo armado se adjudicó la responsabilidad de este acto de violencia, el cual se suma a la reciente escalada de inseguridad que azota a la provincia de Khyber Pakhtunkhwa.