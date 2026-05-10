14 policías murieron tras ataque suicida en Pakistán

Catorce agentes de policía perdieron la vida tras un violento ataque suicida perpetrado contra un puesto de seguridad en el distrito de Bannu, en el noroeste de Pakistán.

Aumenta cifra de muertos por atentado en noroeste de Pakistán

Las autoridades confirmaron el aumento de las víctimas mortales a primera hora de hoy, luego de que un comando armado detonara un vehículo cargado de explosivos cerca de la instalación policial.

El atentado ocurrió a última hora del sábado en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, zona fronteriza con Afganistán.

Según informó el alto funcionario policial Sajjad Khan, la explosión inicial dio paso a un intenso tiroteo donde varios uniformados cayeron bajo el fuego cruzado, mientras que otros quedaron atrapados al colapsar el edificio por la fuerza del estallido.

Equipos de rescate trabajaron durante horas con maquinaria pesada para remover los escombros y recuperar los cuerpos.

Además de los fallecidos, el reporte oficial indicó que otros tres agentes resultaron heridos y reciben atención médica.

Un grupo que se identificó como una escisión del Talibán paquistaní se atribuyó la autoría de la masacre.

Durante esta mañana, cientos de personas y compañeros de armas se concentraron en la sede policial de Bannu para rendir honores a las víctimas, cuyos ataúdes fueron cubiertos con la bandera nacional.

Tras los funerales, las fuerzas de seguridad mantendrán operativos de vigilancia en la zona fronteriza para intentar localizar a los colaboradores de la célula terrorista y prevenir nuevos ataques en la región.