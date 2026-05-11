Incautan casi 5 toneladas de droga llevadas por narcos a sus bodegas en Costa Rica

Un total de 4 mil 780 kilos de cocaína y marihuana fueron incautados en dos operativos realizados en aguas del Pacífico cuando eran trasladados hacia las bodegas del narcotráfico en Costa Rica.

Incautan 5 toneladas de droga en el Pacífico costarricense

Las ocupaciones fueron realizadas en acciones coordinadas entre agentes ticos y estadounidenses, quienes reconocen que Costa Rica es un centro logístico del narcotráfico para enviar drogas a Europa y Estados Unidos.

Entre los nueve capturados hay varios costarricenses, colombianos y un nicaragüense.

