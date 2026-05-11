Incautan casi 5 toneladas de droga llevadas por narcos a sus bodegas en Costa Rica
Un total de 4 mil 780 kilos de cocaína y marihuana fueron incautados en dos operativos realizados en aguas del Pacífico cuando eran trasladados hacia las bodegas del narcotráfico en Costa Rica.
Las ocupaciones fueron realizadas en acciones coordinadas entre agentes ticos y estadounidenses, quienes reconocen que Costa Rica es un centro logístico del narcotráfico para enviar drogas a Europa y Estados Unidos.
Entre los nueve capturados hay varios costarricenses, colombianos y un nicaragüense.