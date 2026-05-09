Ascienden a 2.759 los muertos por ataques de Israel en el Líbano

Prosiguen ataques y demoliciones en el sur del Líbano, donde más territorio es ocupado por Israel, que esta semana bombardeó por primera vez desde el inicio de la tregua los suburbios meridionales de Beirut.

Al menos 2.759 personas han muerto y 8.512 han sido heridas en los ataques israelíes contra el Líbano desde el 2 de marzo, que continúan pese al alto el fuego mientras se espera un diálogo en Washington, informó este viernes el Centro de Operaciones de Emergencia libanés.

La organización denunció que las fuerzas israelíes han continuado atacando a diario el sur del Líbano y demolido un gran número de viviendas en las zonas que han ocupado en la región. Esta semana, el ejército de Israel bombardeó, por primera vez en tres semanas de tregua, los suburbios meridionales de Beirut, conocidos como el Dahye.

El Centro de Operaciones de Emergencia informó de un ataque en las últimas 24 horas en Toura, sur del Líbano, que dejó cuatro muertos y ocho heridos. Paralelamente, la Agencia Nacional de Noticias reportó otro ataque en Sultaniyeh, también en la zona meridional del país, con cuatro personas muertas.

Según el medio estatal, se registraron otros bombardeos y ataques de artillería en un gran número de localidades del sur libanés.