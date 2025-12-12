9 peregrinos mueren en brutal accidente de autobús en La India

Un autobús repleto de peregrinos se salió violentamente de la carretera y se volcó dejando un saldo de 9 muertos y más de 20 heridos hoy en el distrito de Alluri Sitarama Raju, en el estado indio de Andhra Pradesh. El vehículo, que transportaba 35 devotos rumbo a la localidad sagrada de Annavaram, quedó con las llantas hacia arriba tras el impacto ocurrido cerca de las 04:30 de la madrugada.

Tragedia en ruta sagrada: nueve fallecidos y más de 20 heridos cuando bus se salió de carretera camino a Annavaram

Según fuentes policiales citadas por medios locales, el autobús privado tripulado por dos conductores y cargado con decenas de fieles perdió control en un tramo complicado de la carretera que conecta con el este del país asiático.

Testigos describieron cómo el vehículo se desvió abruptamente antes de volcarse con estruendo, dejando a pasajeros atrapados entre los asientos retorcidos y vidrios destrozados. Los equipos de rescate trabajaron contrarreloj para extraer cuerpos y heridos de entre los escombros metálicos.

Esta desgracia marca el segundo accidente grave ocurrido en menos de dos días en las carreteras de Andhra Pradesh, creando una racha mortal. El pasado jueves murieron al menos 18 trabajadores cuando un camión cayó por un barranco de 200 metros de profundidad, sumando un total de 27 fallecidos en apenas 48 horas.

Los 35 pasajeros del autobús siniestrado viajaban hacia Annavaram, reconocido centro de peregrinación religiosa en el este de India, cuando la tragedia los alcanzó en la oscuridad de la madrugada.

La ruta de fe se transformó en escenario de muerte, con más de 20 heridos, algunos en estado crítico, siendo trasladados de urgencia a hospitales cercanos.

Autoridades locales iniciaron investigaciones para determinar si fallas mecánicas, exceso de velocidad o condiciones del camino provocaron que el conductor perdiera control del vehículo en ese tramo fatal.