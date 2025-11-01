9 muertos y decenas de heridos en una estampida en un templo hindú en el sur de India

Al menos nueve personas murieron y decenas resultaron heridas en una estampida en un popular templo hindú en el sur de India, informaron las autoridades locales el sábado.

El incidente ocurrió en el templo Swamy Venkateswara en el distrito de Srikakulam del estado de Andhra Pradesh, donde cientos de devotos se habían reunido para celebrar uno de los días sagrados del hinduismo, el Ekadashi, según comentó el agente de policía K. V. Maheswra Reddy a Associated Press.

En este día, los devotos ayunan y ofrecen oraciones a Vishnu, una deidad clave del hinduismo.

Una investigación inicial sugería que una reja de hierro destinada a mantener la fila de los fieles en el templo se rompió, lo que provocó la estampida descontrolada, explicó Reddy.