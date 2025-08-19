13 personas son asesinadas por encapuchados en una mezquita de Nigeria

La comunidad musulmana de Unguwan Mantau, ubicada en el área de Malumfashi, en el estado de Katsina, al norte de Nigeria, vive momentos de profundo dolor e incredulidad tras un violento ataque que dejó 13 fieles muertos mientras realizaban sus oraciones de madrugada en la mezquita de la localidad.

Ataque letal deja 13 fallecidos en una mezquita de Nigeria

Los atacantes armados, según reporta el diario nigeriano Vanguard, irrumpieron en el templo alrededor de las 5:00 a.m. y abrieron fuego de manera indiscriminada contra los creyentes que se encontraban en pleno acto religioso.

Testigos presenciales describieron escenas de pánico absoluto, con fieles desesperados buscando refugio entre las columnas de la mezquita mientras otros intentaban escapar por los pasillos bajo el estruendo de los disparos que resonaban en todo el recinto sagrado.

El comisionado de seguridad interna de Katsina, Nasir Muazu, explicó que el ataque parece ser una venganza o represalia después de que pobladores de la zona emboscaran a un grupo de «bandidos», logrando matar a varios asaltantes, rescatar a rehenes y confiscar armamento.

«Las agencias de seguridad ya están desplegadas en la zona para restaurar la normalidad«, aseguró Muazu, quien además advirtió que durante la temporada de lluvias estos grupos criminales suelen ocultarse entre los cultivos antes de perpetrar sus ataques.

La Policía estatal y unidades del Ejército intensificaron sus patrullajes en caminos rurales y áreas de cultivo en busca de los responsables del atentado. Mientras tanto, los habitantes de la aldea se han organizado en turnos de vigilancia comunitaria para prevenir nuevos incidentes.

La falta de reivindicación del ataque y la histórica impunidad que caracteriza a esta región —constantemente azotada por secuestros, robo de ganado y extorsiones— alimentan el temor entre los pobladores sobre posibles represalias y exigen una respuesta contundente por parte de las autoridades nigerianas.

Este ataque representa un duro golpe para una población que ya venía sufriendo la inseguridad generalizada que afecta a amplias zonas del norte de Nigeria, donde diferentes grupos armados operan con relativa libertad a pesar de los esfuerzos gubernamentales por controlar la situación.