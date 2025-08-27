Christian Nodal sigue envuelto en disputa legal por cancelación de conciertos

El cantante mexicano Christian Nodal continúa en el centro de una nueva controversia legal en Colombia, donde su equipo y el empresario Alan Acosta de la compañía Alive Production ofrecen versiones contradictorias sobre el resultado de una demanda.

Mientras que el abogado de Nodal, Miguel Ángel Morales, afirmó que un juez colombiano desestimó la demanda por incumplimiento de contrato, Alan Acosta desmintió la información.

En declaraciones a un programa televisivo, Acosta aseguró que no se ha ganado ningún proceso judicial porque «ni siquiera se ha iniciado un proceso formal».

Según el empresario, la disputa se encuentra en una etapa de negociación.

Acosta señaló que fue Nodal quien canceló unilateralmente los conciertos programados en Medellín, lo que causó grandes pérdidas económicas a la productora.

Por su parte, el equipo del cantante sostiene que no hubo irregularidades en la cancelación.

Con ambas partes defendiendo posturas opuestas, la situación legal de Nodal sigue sin una resolución definitiva.