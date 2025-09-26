Christian Nodal evita subir a Ángela Aguilar al escenario tras abucheos con gritos de “Cazzu”

El cantante mexicano Christian Nodal experimentó un momento de tensión durante su presentación en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) ayer 25 de septiembre, cuando parte del público comenzó a corear el nombre de su expareja, la artista argentina Cazzu.

A pesar de que su actual esposa, la cantante Ángela Aguilar, se encontraba tras bambalinas y suele acompañarlo en el escenario para interpretar su dueto «Dime cómo quieres», Nodal optó por no subirla al show.

Ante los gritos de “¡Cazzu, Cazzu!”, el artista interrumpió brevemente su concierto y se dirigió al público.

«Mi esposa es parte del show cuando siento que el público es de confianza y yo creo que muchos están aquí para disfrutar la música, así que le vamos a dar por ahí”, declaró Nodal, manteniendo a Aguilar fuera de la presentación.

El incidente, que se ha viralizado en redes sociales, reavivó el debate sobre la vida personal del cantante.

A pesar de la controversia, Nodal compartió posteriormente una imagen en Instagram sugiriendo que su relación con Ángela Aguilar se mantiene firme.

