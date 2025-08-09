Lámparas solares y ventiladores multifuncionales de Home Ligthing conquistaron la Feria Ganadera

Home Lighting by Cubas Eléctrica causó sensación durante la Feria Ganadera con su variada oferta de iluminación para el hogar, la oficina y el campo.

Entre las novedades más buscadas destacan las lámparas solares, que han tenido una gran demanda especialmente en zonas rurales, así como espejos, luces para paredes, terrazas, salas, comedores, cocinas y habitaciones, ideales para crear ambientes cálidos y acogedores.

Otro de los productos estrella que se presentó en la Feria fue el ventilador multifuncional que se convierte en lámpara y abanico, sorprendiendo a los visitantes por su practicidad y diseño.

» Tiramos la casa por la ventana con descuentos de locura exclusivos para la feria», dijo por su parte Wilder Obando, analista comercial de la empresa.