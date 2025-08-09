32.7 C
Managua
sábado, agosto 9, 2025
Económicas y Empresariales

Lámparas solares y ventiladores multifuncionales de Home Ligthing conquistaron la Feria Ganadera

Por Quique GonCan
Lectura: Menos de un minuto(s)

Home Lighting by Cubas Eléctrica causó sensación durante la Feria Ganadera con su variada oferta de iluminación para el hogar, la oficina y el campo.

Entre las novedades más buscadas destacan las lámparas solares, que han tenido una gran demanda especialmente en zonas rurales, así como espejos, luces para paredes, terrazas, salas, comedores, cocinas y habitaciones, ideales para crear ambientes cálidos y acogedores.

Otro de los productos estrella que se presentó en la Feria fue el ventilador multifuncional que se convierte en lámpara y abanico, sorprendiendo a los visitantes por su practicidad y diseño.

» Tiramos la casa por la ventana con descuentos de locura exclusivos para la feria», dijo por su parte Wilder Obando, analista comercial de la empresa.

Deja tu comentario
Si te gustó, comparte
type here...
Buscar
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456