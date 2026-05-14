Emprendedores nicaragüenses fortalecen capacidades mediante talleres «Transforma y Emprende»

Con el objetivo de fomentar la innovación y fortalecer las capacidades productivas de los negocios locales, protagonistas de diversos departamentos del país participaron en los talleres denominados “Transforma y Emprende”.

Emprendedores nicas

Estos espacios de aprendizaje práctico se centraron en el desarrollo de productos con valor agregado, promoviendo una cultura emprendedora creativa y sostenible bajo el acompañamiento del Ministerio para la Promoción de Emprendimientos.

Durante las jornadas de capacitación, los participantes adquirieron herramientas técnicas para la elaboración de jaleas, manjares y conservas utilizando frutas tropicales de sus propias localidades.

El enfoque principal fue la transformación de productos frescos en alimentos con mayor vida útil, garantizando estándares de calidad e inocuidad para el consumidor final.

La formación integral incluyó el manejo adecuado de materias primas, formulación de recetas, técnicas de envasado en caliente y la aplicación de buenas prácticas de manufactura.

Asimismo, se destacó la importancia del etiquetado y la presentación comercial como elementos fundamentales para incrementar la competitividad de los productos en el mercado nacional.

A través de estas iniciativas, el Gobierno de Nicaragua continúa impulsando oportunidades para que las familias diversifiquen sus negocios y reduzcan las pérdidas postcosecha mediante el aprovechamiento eficiente de la producción local.

Este acompañamiento técnico permite a los emprendedores generar mayores ingresos y fortalecer la economía creativa de sus comunidades.

