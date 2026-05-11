Reportan 818 toneladas de miel producidas entre enero y abril de 2026

Esta actividad la realizan más de mil apicultores concentrados principalmente en los departamentos de León, Matagalpa, Madriz, Boaco, Chinandega y Managua.

Miel en Nicaragua: Cosechan 818 toneladas de enero a abril

El Ministerio Agropecuario (MAG), realizó un estudio del rubro y se reporta una producción de miel de 818 toneladas en el periodo enero – abril 2026.

La producción de miel en Nicaragua es una actividad estratégica de relevancia ambiental y socioeconómica. La apicultura no solo favorece la conservación de los ecosistemas y potencia la productividad agrícola a través de la polinización.

Y representa una alternativa sostenible de generación de ingresos para las familias rurales, porque fortalece la seguridad alimentaria al ser un alimento altamente nutritivo.

