Vento presenta Cyclone, la nueva línea de motos urbanas

La noche de este jueves, la marca VENTO presentó CYCLONE la nueva línea de motocicletas urbanas que combinan tecnología, diseño y potencia para transformar la experiencia de conducción en la ciudad.

En Nicaragua la marca es representada por ACTIVE MOTORS, de la empresa del grupo Q, distribuidor oficial de Vento U.S.A. Motorcycles presentó los modelos Cyclone 150; Cyclone 200 y Cyclone 250, tres opciones que responden a diferentes necesidades del mercado manteniendo el ADN de la marca.

El gerente de Operaciones Comerciales de la marca, Jorge Molina, destacó que “Con la familia Cyclone, damos un paso importante en nuestra evolución de productos apostando por motocicletas con mayor tecnología, diseño y equipamiento para el usuario actual”.

Los nuevos modelos de la familia CYCLONE de VENTO ya están disponible en sucursales y distribuidores autorizados. Para más información visite el sitio web: vento.com.ni en Facebook: Facebook.com/ventomotorcyclesNicaragua, en Instagram: @ventonicaragua y en TikTok: @ventonicaragua.

Con este lanzamiento, Vento reafirma su compromiso de ofrecer motocicletas con mayor valor agregado, manteniendo su promesa de ser la marca más equipada del mercado.