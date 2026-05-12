¿Cómo crecer rápido? Tigo revela claves digitales para pymes

Tigo Business presentó una estrategia de transformación digital ante más de 500 líderes empresariales nicaragüenses, enfocada en convertir los negocios tradicionales en estructuras integradas mediante el uso de inteligencia artificial, nube y ciberseguridad.

Tigo Business impulsa crecimiento de pymes en Nicaragua.

Durante la cuarta edición de Evolución Pyme Nicaragua 2026, celebrada en Managua, la compañía destacó que la conectividad es el cimiento para que las pequeñas y medianas empresas alcancen nuevos niveles de competitividad.

El evento, desarrollado este 12 de mayo en el Centro de Convenciones Crowne Plaza, reunió a tomadores de decisión que buscan soluciones tecnológicas para enfrentar los retos del mercado actual.

La ponencia principal, titulada “El sueño de transformarse para crecer”, enfatizó que la digitalización no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr una gestión empresarial más eficiente y sostenible a largo plazo.

Habilitadores claves para el éxito

Carlos Quant, director de Tigo Business, explicó que adoptar herramientas como la nube y la inteligencia artificial permite a las empresas evolucionar de forma estratégica.

Según el directivo, el compromiso de la marca es brindar el acompañamiento y la asesoría necesaria para que las pymes no solo sobrevivan al entorno digital, sino que lideren sus respectivos sectores con herramientas de vanguardia.

La jornada organizada por Conecta B2B sirvió como plataforma para demostrar cómo la integración de servicios móviles y fijos puede optimizar las operaciones diarias.

La visión compartida busca que los empresarios locales dejen de ver la tecnología como un gasto aislado y comiencen a implementarla como una capa operativa que conecte todas las áreas del negocio.

Con esta participación, Tigo Nicaragua refuerza su posición como proveedor líder de servicios digitales integrales en el país.

Se espera que tras este encuentro, las empresas participantes inicien procesos de auditoría digital para implementar las soluciones de ciberseguridad y almacenamiento en la nube presentadas durante la jornada.