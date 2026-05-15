En este mes de las Madres, Lucalza Nicaragua entrega reconocimiento a Keren González, la piloto más rápida de Centroamérica

Lucalza Nicaragua, la empresa líder en la distribución de Lubricantes, realizó la tarde de este jueves un acto de reconocimiento en el mes de la madre, a Keren González, la piloto más rápida de Centroamérica.

Durante el acto Keren, recibió de parte del Ingeniero Arturo Artola, gerente general de Lucalza, un trofeo, un ramo de flores y palabras de reconocimiento debido a su gran trayectoria en el mundo del automovilismo.

Keren, es la piloto más rápida de Centroamérica en cuarto de milla, con un tiempo de 8.9 segundos, destacaron en el acto de entrega que fue realizado de manera sorpresiva en un hotel capitalino.

“Muchas gracias Lucalza Nicaragua, gracias a todos los que están aquí, de verdad me siento muy emocionada y sorprendida por este acto”, dijo Keren González, la homenajeada.