Chocolatera Rizco triunfa en Walmart y triplica su producción

La marca nicaragüense Rizco logró triplicar su producción de chocolate de alta calidad tras consolidar su alianza estratégica con Walmart, transformando un emprendimiento nacido en la incertidumbre del 2020 en un pilar del mercado nacional.

Pyme nicaragüense conquista mercados nacionales con chocolate premium

Los hermanos Ricardo y Juan José Rizo, fundadores de la empresa, demostraron que el talento local puede competir con marcas internacionales ofreciendo precios accesibles sin sacrificar el sabor.

Desde su ingreso a las góndolas de La Unión y tiendas Walmart en 2023, la evolución de la compañía ha sido constante.

La clave del crecimiento radicó en la profesionalización de sus procesos y el aprovechamiento de programas como «Una Mano para Crecer», impulsado por la cadena de supermercados para fortalecer a los pequeños fabricantes del país.

Crecimiento en tiempos desafiantes

De idea a éxito: El chocolate nica que compite con marcas mundiales

A pesar de la inestabilidad en los precios internacionales del cacao durante 2024 y 2025, Rizco mantuvo la lealtad de sus clientes.

Su portafolio, que incluye desde chocolate oscuro al 70% hasta bombones rellenos, destaca por una cremosidad y un refinamiento que han permitido a la empresa generar nuevos empleos formales en Nicaragua.

Richard Lugo, gerente sénior de Asuntos Corporativos de Walmart Nicaragua, señaló que casos como este reflejan el potencial de las pymes como motor económico.

El acceso al sistema de pronto pago fue vital para que la empresa mantuviera un flujo de efectivo ágil, permitiéndoles escalar su operación sin detener la innovación de sus productos.

El dulce futuro del cacao nica

Pyme nicaragüense conquista mercados nacionales con chocolate premium

Para los propietarios de la Rizo Cocoa Company, el éxito no es solo propio, sino un triunfo para la industria nacional.

Actualmente, la marca planea expandir su variedad de productos, incentivando a los nicaragüenses a preferir lo local para seguir impulsando el desarrollo y la creación de puestos de trabajo en el territorio.

La historia de Rizco fue presentada como un referente de resiliencia en el foro Evolución Pyme 2026, reafirmando que el chocolate nicaragüense tiene la calidad suficiente para satisfacer los paladares más exigentes de la región.