Home Lighting celebra su 3er aniversario festejando a mamá

La Tienda Home Lighting expertos en iluminación para el hogar, celebra su tercer aniversario reconociendo el amor de mamá, en todo el mes de mayo, por compras mayores a los un mil 100 córdobas participas de una elegante cena para llevar a tu mamacita.

Home Lighting: ¡3er aniversario, 7% descuento en 3 días!

Gretchen Méndez, asistente de Mercadeo de Home Lighting, dijo que los días 14, 15 y 16 de mayo, hay descuentos adicionales del 7%, y por las compras de iluminación de las marcas patrocinadoras Ensons, Imumitec y Sylvania, obtienes regalías y otras sorpresas.

Home Lighting, expertos en iluminación, te espera en la pista suburbana en la Plaza San Dionisio, tercer piso, donde puedes hacer tus compras de contado, por transferencias, tarjetas de crédito y débito electrónico automático.

