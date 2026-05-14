Voluntarios de LOTO atienden a más de 150 niños en Chinandega

​LOTO Nicaragua movilizó a su equipo de colaboradores desde Managua hasta Chinandega para desarrollar una jornada de voluntariado que benefició de forma directa a más de 150 niños y niñas.

LOTO Chinandega beneficia 150 niños hoy mismo

La iniciativa social se concentró en la atención y recreación de los infantes que asisten a centros subsidiados del departamento.

​El equipo de voluntarios compartió dinámicas y juegos con los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) Brisas de Paz, el cual alberga a más de 80 infantes, y Patricia Gúnera, que brinda cuidado diario a 75 menores.

Ambas instituciones operan bajo el respaldo de los programas sociales impulsados por el Ministerio de la Familia.

La jornada incluyó concursos de obstáculos, ejercicios físicos, quiebra de piñatas y la entrega de meriendas para todos los alumnos.

Hannzel Marín, coordinador de la actividad, manifestó que el contacto directo con la niñez permite inyectar energía al equipo y respaldar la labor que realizan las educadoras en la formación del relevo generacional.

Estas actividades forman parte de la estrategia de responsabilidad social corporativa de la empresa de lotería electrónica, la cual opera en el país desde el año 2011 bajo la propiedad de la firma Canadian Bank Note (CBN).

La entidad genera actualmente 100 empleos directos y sostiene más de 3,600 puestos de trabajo indirectos a nivel nacional.

A través de los mecanismos de recaudación por juego legal, se destinaron más de 1,570 millones de córdobas a los diferentes programas de asistencia de la Lotería Nacional.

Los fondos recaudados se canalizan de manera mensual para el sostenimiento de hogares de ancianos, centros infantiles y proyectos deportivos en todo el territorio.

Impacto comercial en el Occidente

La compañía mantiene una sólida red comercial en el departamento de Chinandega, donde operan más de 65 Agentes de Venta formalizados.

Estos negocios forman parte de los casi 1,800 puntos de comercialización que integran la red de distribución de sus diferentes juegos electrónicos en todo el país.



La empresa mantendrá el desarrollo de su calendario de visitas sociales en los distintos departamentos de Nicaragua durante los próximos meses, buscando estrechar vínculos con las comunidades y fortalecer el soporte financiero a los centros de atención adscritos al Ministerio de la Familia.