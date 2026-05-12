Nestlé lanza sazonador Maggi Chile & Lemon en Nicaragua

Nestlé transformó uno de los gustos más populares de los nicaragüenses en una solución culinaria con el lanzamiento de su nuevo sazonador Maggi De La Huerta Chile & Lemon.

Nestlé lanza en Nicaragua el nuevo Maggi Chile & Lemon

Esta innovación responde al creciente hábito de los consumidores locales de añadir un toque picante y ácido a frutas frescas, snacks, parrilladas y bebidas, una tendencia que hoy mueve millones de dólares en la región.

El nuevo producto combina chiles 100% naturales con limón, buscando simplificar los rituales de sabor que han cobrado fuerza, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

Según datos de Kantar Worldpanel, el segmento de chile con limón en Centroamérica representa un mercado de 2.8 millones de dólares y mantiene un crecimiento constante cada año, lo que motivó a la compañía a estandarizar esta mezcla en un formato práctico.

Innovación basada en el paladar regional

Chile con limón: El secreto de Maggi para tus comidas

La marca identificó que el consumidor asocia espontáneamente esta combinación con frutas como el mango, la piña y la sandía, además de usarlo como «toque final» en platillos cotidianos.

Huáscar Beltré, gerente para Nestlé Nicaragua, explicó que la creación de este sazonador nace de comprender cómo evolucionan los hábitos, donde el sabor se ha vuelto una experiencia visual y social que se comparte rápidamente en plataformas digitales.

Maggi revoluciona sabor con nuevo toque de chile y limón

Este lanzamiento no solo busca satisfacer un antojo, sino integrarse de forma natural en la cultura gastronómica centroamericana.

Al utilizar ingredientes naturales, la propuesta se alinea con la estrategia de nutrición y bienestar de la empresa, permitiendo que el consumidor eleve el perfil de sus alimentos sin complicaciones técnicas en la cocina.

Impacto en el mercado de sazonadores

Maggi Chile & Lemon llega para conquistar el mercado nica

Con una presencia de más de 85 años en la región, Nestlé refuerza su portafolio en una categoría que en Centroamérica alcanza los 161 mil millones de dólares.

La llegada de la línea Chile & Lemon pretende capturar la atención de quienes buscan replicar «hacks» culinarios y recetas virales de internet de manera inmediata y segura en sus hogares.

Se espera que el nuevo sazonador esté disponible de forma masiva en pulperías y supermercados de todo el país en los próximos días, marcando el inicio de una serie de innovaciones que la marca prepara para el cierre del año 2026.