Joven nica fue acribillada a tiros junto a un tico en San José, Costa Rica

Una nicaragüense de apellido Jiménez, de 20 años, y un tico de apellido Sánchez, de 30, fueron asesinados a tiros la madrugada de este miércoles durante un ataque armado perpetrado en el centro de San José, Costa Rica.

El reporte ingresó al sistema de emergencias a las cinco y media de la madrugada. por un ataque a balazos registrado en el distrito de El Carmen, en la capital tica.

Según la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial, la pareja iba saliendo de un parqueo en un vehículo cuando dos hombres se acercaron en una moto y les dispararon en múltiples ocasiones.

La pinolera y el tico recibieron impactos de bala en diferentes partes del cuerpo y murieron en el sitio antes de que pudieran recibir atención médica.

Durante las diligencias, los investigadores recopilaron varios proyectiles de arma calibre 9 milímetros, los cuales serán analizados en los laboratorios de Ciencias Forenses.

Los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial para los procedimientos correspondientes, en tanto el Organismo de Investigación Judicial mantiene abierta la investigación para determinar el móvil de la masacre e identificar a los responsables del ataque armado.

De momento, las autoridades no han confirmado si el crimen está relacionado con algún ajuste de cuentas o con otra línea de investigación.