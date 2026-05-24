FETSALUD rinde homenaje a Silvia Ferrufino a 47 años de su legado

La dirigencia del Frente Nacional de Trabajadores (FNT) y de la Federación de Trabajadores de la Salud (FETSALUD) rindió un emotivo homenaje a la líder sindical Silvia Ferrufino en el cementerio de la comunidad de Jocote Dulce, al sur de Managua.

FNT/FETSALUD Homenaje Silvia Ferrufino: 47 años

El acto político conmemoró el 47 aniversario de su tránsito a la inmortalidad y coincidió con la celebración de los 52 años de fundación de la entidad gremial.

Trabajadores de la salud procedentes de todos los hospitales de la capital, en compañía de los familiares de la militante histórica, depositaron ofrendas florales en el camposanto para exaltar la memoria de quien fuera una férrea defensora de las reivindicaciones laborales del sector.

Un legado inclaudicable contra la dictadura

El doctor Gustavo Porras, secretario general del FNT, recordó que la enfermera participó en una histórica huelga de hambre en 1978 en protesta contra la dictadura somocista debido a las precarias condiciones en las que operaban las unidades médicas. La protesta prolongada causó daños irreversibles a su organismo, provocando su deceso el 25 de mayo de 1979.

El dirigente destacó que Ferrufino heredó a los militantes sandinistas del sector salud un ejemplo de terquedad constructiva y decisión de lucha. Porras enfatizó que la mejor manera de honrar este sacrificio en la etapa actual es garantizando una atención de calidad en el sistema hospitalario nacional.

Enfermería como base del sistema

La actividad gremial se enmarcó también en el Día de las Auxiliares de Enfermería, un segmento que las autoridades sindicales catalogaron como la base operativa del sistema sanitario general.

Durante el encuentro, los presentes dieron lectura a una semblanza biográfica para detallar la mística de trabajo de la fundadora.

Por su parte, la compañera Martha Aguirre, representante del Hospital Alemán Nicaragüense, ratificó que el pensamiento de la heroína se mantiene vigente en las labores cotidianas de los médicos y técnicos actuales.

Los comités sindicales de las distintas unidades hospitalarias de Managua proyectan extender las asambleas informativas y los conversatorios históricos sobre la evolución de los derechos laborales durante el resto de la semana, promoviendo el conocimiento de los hitos gremiales entre las nuevas generaciones de profesionales de la salud.