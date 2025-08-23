Licor y velocidad cobran la vida de un joven motociclista en carretera  norte de Managua

De forma instantánea falleció el joven Óscar Antonio Pavón Canales, de 20 años de edad, al accidentarse en motocicleta frente a las oficinas de ENACAL en la carretera norte de Managua, a las 4 de la madrugada de este sábado.

Según cazadores de noticias, Pavón Canales circulaba de Oeste a Este en el carril izquierdo, en supuesto estado de ebriedad y a exceso de velocidad, cuando perdió el control, se salió de la vía y se estrelló contra un poste.

Al momento del accidente, Óscar Antonio Pavón conducía una motocicleta marca Génesis color gris sin placa y a pesar de que llevaba puesto el casco de seguridad, el impacto fue tan brutal que acabó con su vida de inmediato.

Al lugar de la desgracia se presentaron agentes policiales de tránsito para levantar el informe del caso, al igual que familiares del infortunado que fueron informados del lamentable suceso.

El cuerpo del joven fue llevado al Instituto de Medicina Legal para determinar clínicamente las causas precisas de su muerte y luego ser entregado a sus parientes para sus respectivas honras fúnebres.