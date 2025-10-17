Contadora fue atrozmente asesinada por obsesivo hombre a quien no quería ver ni en pintura

Tu Nueva Radio Ya confirmó que Anielka del Carmen Espinoza Mayorquín, de 34 años, fue asesinada la noche del miércoles por Sergio Antonio Olivares López, de 33 años, quien le asestó al menos 18 estocadas en el cuello, tórax y abdomen.

Anielka del Carmen Mayorquín Espinoza, de 33 años

El atroz crimen fue cometido por Olivares en la casa de la víctima localizada de los semáforos del antiguo hospital Militar dos cuadras al Sur y una y media al Oeste, en el barrio Jonathan González, Distrito Uno de Managua.

Anielka era soltera, sin hijos y Olivares estaba obsesionado con ella, por lo cual llegó a las 06:30 de la tarde a intentar convencerla de que lo aceptara como pareja, a pesar de que ella lo había rechazado en muchas ocasiones.

En ese momento, la víctima estaba sola en su casa pues su padre Juan Espinoza andaba laborando como vigilante y eso lo sabía el asesino, quien llegó a buscarla desde su casa ubicada en Batahola Sur.

Al ser rechazado nuevamente por Anielka, el sujeto enfureció, la tomó por la fuerza y luego de que supuestamente la ultrajó, la asesinó con una bayoneta.

Una de las heridas en el cuello le cortó la yugular, lo que provocó la muerte de Anielka por shock hipovolémico.

El hallazgo del cuerpo fue hecho ayer jueves luego de que la mamá de ella, doña Gertrudis Mayorquin Saravia, llamó a una pariente desde Panamá para que fuera a ver porque Anielka no respondía las llamadas por celular que le había realizado, a como lo hacía diariamente.

Policía investiga el asesinato de Anielka Espinoza

El cuerpo de la víctima fue velado anoche en su casa luego de haberle sido practicada la autopsia al Instituto de Medicina Legal, en tanto un equipo técnico policial continúa investigando otros detalles del violento crimen.

Anielka laboraba como contadora de la Federación de Nicaragüense de Atletismo en el Instituto Nicaragüense de Deportes y también había trabajado durante varios años como encargada de las finanzas en Pinolero Boxing.

Sergio Antonio Olivares López se encuentra detenido en espera de ser opuesto a la orden de las autoridades judiciales correspondientes.