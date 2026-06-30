Tsunami el perro que salvó a 350 personas tras terremotos en Venezuela

El hermoso y noble canino Tsunami superó el maltrato humano en su primer hogar, en resiliencia, para luego especializarse en rescate logrando salvar a 350 personas atrapadas bajo los escombros por los terremotos en Venezuela.

Tsunami: El héroe de 4 patas que rescató a más de 350 personas tras terremoto en Venezuela

Antes de esta hazaña, Tsunami, sufrió desde cachorro, años de abandono, desnutrición y maltrato, después fue rescatado por la Asociación Pro Defensa de los Animales (APROA), y luego acogido por el Centro de Formación de Equipos Caninos de Intervención de Desastres (K-SAR ECID).

Jorge Beens, fundador del K-SAR ECID), descubrió el enorme potencial de Tsunami, un veterano border collie, de 9 años, y lo entrenó para integrarlo a los equipos especializados de rescate.

Gracias al olfato agudo de Tsunami, ha sido la guía para salvar vidas en medio de la devastación por los terremotos en territorio bolivariano.

Tras días de intensas jornadas, el equipo de rescate, anunció que las labores sin descanso del enigmático canino, han terminado oficialmente, por lo que agradecieron con aplausos, palabras de gratitud y atención a la salud de Tsunami, quien pasa a retiro.

Este perrito, sin dudas quedará en la memoria eterna de los rescatado, y en todos aquellos cibernautas que han cocido de los Milagros de Vida de Tsunami.

Hasta el momento se encuentran en Venezuela: 118 caninos que fortalecen las labores de búsqueda y rescate, junto a 3.681 rescatistas de 30 naciones, auxiliados con 27 vehículos y más de mil toneladas de insumos médicos y otros accesorios de emergencias.

