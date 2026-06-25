Hincha argentino que viajó al Mundial es detenido por solicitar servicios sexuales en Texas

Un ciudadano de nacionalidad argentina que viajó a los Estados Unidos para acompañar a la Selección de Fútbol de su país durante la Copa del Mundo 2026 fue detenido en la ciudad de Dallas, Texas, luego de verse involucrado en un operativo policial contra la prostitución.

De acuerdo con los reportes de la investigación, el arresto se produjo cuando el implicado solicitó servicios sexuales a una mujer que resultó ser una agente policial encubierta.

La oficial formaba parte de un procedimiento especial ejecutado por las autoridades del estado de Texas para combatir este tipo de delitos en el marco del evento deportivo masivo.

La situación del aficionado causó alarma previa entre otros hinchas de la comunidad argentina, quienes reportaron que el sujeto llevaba varias horas desaparecido y realizaron intensas jornadas de búsqueda para localizarlo.

La preocupación concluyó luego de que las autoridades locales notificaran de manera oficial los motivos del arresto y la condición legal del ciudadano.