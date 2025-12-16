Comunidades de Santa Cruz y San Cristóbal, en Chinandega, tienen mejor servicio de agua potable

ENACAL finalizó las obras del proyecto de agua potable para las familias en las comunidades de Santa Cruz y San Cristóbal del municipio de Chinandega, a favor de más de 500 pobladores.

ENACAL lleva agua potable a familias de Chinandega

El Sistema en fase de prueba y puesta en marcha, permitirá llevar el Agua Potable por primera vez, a los hogares, mejorando significativamente su calidad de vida.

Y el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA), destaca la realización de unas 85 actividades de educación ambiental en los municipios de León, La Paz Centro y Larreynaga, cercanas a la Reserva Natural Complejo Volcánico Cerro Negro, Las Pilas, El Hoyo y Asososca.

