Pastor evangélico de Río Blanco falleció a causa de fatal caida en Managua

El pastor evangélico Edgar Rico Amador, de la iglesia Tabernáculo Nazareth, de las Asambleas de Dios, en Río Blanco, Matagalpa, falleció de forma repentina, lo que ha causado consternación entre familiares, amigos y la comunidad cristiana.

Algunas versiones indican que el religioso viajó a Managua a recibir a un hijo que llegó procedente de España.

Supuestamente, al bajar por unas gradas desde un segundo piso, se cayó, sufriendo un fuerte golpe en la parte posterior de la cabeza, que le provocó la muerte de manera casi inmediata.

Su cuerpo fue llevado a la iglesia Tabernáculo Nazareth de Río Blanco, donde será velado por familiares y hermanos en la fe.